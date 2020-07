AstraZeneca : Les bénéfices continuent de progresser

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a déclaré que les revenus et les bénéfices ont continué de progresser au cours du premier semestre, aidés par le lancement réussi de nouveaux médicaments.



Le fabricant de médicaments anglo-suédois a déclaré que le BPA de base avait augmenté de 24% à 2,01 dollars au cours des six mois précédant le 30 juin, alors que les revenus avaient augmenté de 12% à 12,6 milliards de dollars.



Les ventes de nouveaux médicaments tels que les médicaments contre le cancer du poumon Tagrisso et Imfinzi et le médicament contre le cancer de l'ovaire Lynparza se sont améliorées de 42% à 6,4 milliards de dollars, a déclaré la société.



AstraZeneca maintient ses prévisions pour l'année entière.



