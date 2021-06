AstraZeneca : Les autorités chinoises approuvent le Lynparza

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le Lynparza (olaparib) a reçu une approbation conditionnelle en Chine dans le cadre du traitement des patients adultes atteints de certains cancers de la prostate métastatiques résistants à la castration (mCRPC) ayant progressé malgré un traitement par agent hormonal (abiratérone, enzalutamide).



En Chine, le cancer de la prostate est le sixième cancer le plus répandu chez les hommes, avec environ 115 000 nouveaux patients diagnostiqués chaque année



' Cette approbation marque le début d'une nouvelle ère de médecine de précision pour les patients en Chine atteints d'un cancer de la prostate avancé qui ont historiquement eu un mauvais pronostic et peu d'options de traitement', a réagi Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie chez AstraZeneca.





