AstraZeneca : Le vaccin reste 'sûr et efficace', assure l'EMA

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a présenté ce jeudi les résultats de l'enquête conduite par son Comité de sûreté et de pharmacovigilance, à la suite de suspicions entourant le vaccin d'AstraZeneca.



Emer Cooke, directrice exécutive de l'Agence, a indiqué qu'après de nombreuses recherches sur tous les cas suspects, le vaccin du laboratoire anglo-suédois demeurait 'sûr et efficace'.



La responsable a par ailleurs rappelé que l'apparition de cas suspects n'avent rien d'anormal lorsque des millions de personnes sont vaccinées, en l'occurrence 7 millions de personne en Europe et 11 millions au Royaume-Uni.



Le Dr Sabine Straus, à la tête du Comité de sûreté et de pharmacovigilance de l'EMA a souligné que 'les bénéfices du vaccin restaient largement supérieurs aux risques'. L'enquête conduite par le Comité révèle ainsi que l'incidence des thromboses n'augmente pas avec la vaccination.



Le médecin a toutefois indiqué que 'des incertitudes demeuraient' autour de rares cas de thrombocytopénie et de thromboses des sinus cérébraux. L'EMA continue de collecter des données sur ces cas extrêmement rares (25 au total sur 20 millions de vaccinés) et n'est pas en mesure, pour le moment, d'établir ou non un lien avec la vaccination.



'Nous enquêtons sur tout nouveau cas et restons pleinement mobilisés', a assuré Emer Cooke.



