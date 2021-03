AstraZeneca : Le vaccin limité aux seniors en Allemagne

(CercleFinance.com) - La commission permanente allemande de vaccination (STIKO) a annoncé hier qu'elle avait décidé de ne recommander le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca qu'aux personnes âgées de 60 ans.



Dans un communiqué publié dans la soirée de mardi, la commission justifie sa décision par l'existence de données mettant en évidence des effets secondaires thromboemboliques 'rares, mais très sévères'.



Ces effets indésirables surviennent entre quatre et 16 jours après la vaccination, principalement chez les personnes de moins de 60 ans, fait valoir la STIKO.



Concernant la question de l'administration de la deuxième dose chez les adultes les plus jeunes ayant déjà reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca, la commission a prévu de publier une nouvelle recommandation d'ici la fin du mois d'avril.



L'action AstraZeneca se repliait d'environ 0,6% mercredi dans les premiers échanges à la Bourse de Londres.



