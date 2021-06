AstraZeneca : Le vaccin efficace contre le variant Delta

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son vaccin Covid offre 'des niveaux de protections élevés' contre le variant Delta du virus - anciennement connu sous le nom de variant 'indien', selon les données du Public Health England (PHE).



En effet, les données publiées montrent que les deux doses du vaccin protègent à 92% contre l'hospitalisation liée à ce variant et aucun décès n'est à noter parmi les personnes vaccinées.



Le vaccin a également montré un haut niveau d'efficacité contre la variante Alpha (ancienne variante dite 'Kent'), avec une réduction de 86% des hospitalisations et aucun décès signalé.



L'efficacité plus élevée contre les formes graves et l'hospitalisation est étayée par des données récentes montrant une forte réponse des lymphocytes T au vaccin, qui devrait être en corrélation avec une protection élevée et durable.







