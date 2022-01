AstraZeneca : Le transfert de deux inhalateurs est bouclé

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi avoir finalisé le transfert des droits commerciaux mondiaux portant sur Eklira et Duaklir, deux inhalateurs pour les maladies respiratoires, au groupe Covis Pharma.



Aux termes de l'accord, le groupe biopharmaceutique a reçu un versement de 270 millions de dollars de la part de Covis au titre de la réalisation de l'opération.



AstraZeneca est également appelé à percevoir un certain nombre de paiements ayant trait au développement des deux médicaments, utilisés notamment dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).



