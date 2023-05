AstraZeneca : Le Koselugo a été approuvé en Chine

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que l'agence chinoise des médicaments avait approuvé le Koselugo, développé dans le cadre de son partenariat avec l'américain Merck, pour le traitement de la neurofibromatose de type I.



Le laboratoire souligne que le feu vert de l'administration chinoise des produits médicaux (NMPA) s'est appuyé sur des résultats cliniques ayant montré que le médicament, administré oralement, permettait de réduire la taille des tumeurs inopérables chez les enfants.



La neurofibromatose de type I - ou NF1 - est une maladie génétique rare et progressive qui touche un individu sur 3000 dans le monde et qui est le plus souvent diagnostiquée chez les enfants de moins de 10 ans.



Chez 30% à 50% des patients, elle se traduit par des tumeurs qui se développent sur les gaines nerveuses (neurofibromes plexiformes) et provoquent des problèmes cliniques tels que défiguration, dysfonctionnement moteur, douleurs, dysfonctionnement des voies respiratoires, déficience visuelle et dysfonctionnement de la vessie ou de l'intestin.



Koselugo, qui fait l'objet d'un accord de co-développement et de co-commercialisation avec Merck, a déjà été approuvé aux Etats-Unis, en Europe et au Japon et est actuellement en cours d'examen dans d'autres pays.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.