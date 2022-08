AstraZeneca : Le Japon autorise trois médicaments

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que le ministère japonais de la Santé avait officiellement approuvé l'utilisation du Lynparza dans le traitement du cancer précoce du sein et de Tagrisso dans le cancer bronchique.



Le groupe biopharmaceutique précise que Tagrisso a été autorisé dans le cadre du traitement adjuvant, c'est-à-dire post-opératoire, des cancers du poumon non à petites cellules contenant dans leur ADN une mutation touchant l'EGFR.



Le Lynparza, développé avec l'américain Merck, a lui été approuvé dans le cadre du traitement adjuvant du cancer du sein triple négatif avec mutation du gène BRCA présentant un risque élevé de récidive.



AstraZeneca a également annoncé ce jeudi qu'Ultomiris avait obtenu le feu vert des autorités japonaises dans le traitement de la myasthénie ou 'myasthenia gravis', une maladie auto-immune qui se traduit par une fatigue excessive à l'effort.



