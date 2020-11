AstraZeneca : Le Forxiga approuvé au Japon

(CercleFinance.com) - Astra Zeneca annonce que le Forxiga (dapagliflozine) a été approuvé au Japon pour le traitement des patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique (IC).



L'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être s'appuie sur les résultats positifs de l'essai historique de phase III DAPA-HF qui ont démontré l'efficacité du Forxiga.



'En l'absence de remède connu à l'exception de la transplantation cardiaque, une nouvelle option de traitement efficace en plus de la norme de soins actuelle peut offrir de l'espoir aux personnes aux prises avec cette maladie et un nouvel outil pour les cardiologues', a réagi Masafumi Kitakaze, directeur de l'hôpital Hanwa Daini Senboku, et chercheur de l'essai de phase III DAPA-HF.



Le Forxiga est déjà approuvé aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs autres pays du monde pour le traitement des patients atteints d'IC ​​avec fraction d'éjection réduite (HFrEF).



L'IC est une maladie chronique potentiellement mortelle qui empêche le coeur de pomper des niveaux suffisants de sang dans le corps, affectant près de 64 millions de personnes à travers le monde. Généralement, le muscle du ventricule gauche n'est pas capable de se contracter correctement et expulse donc moins de sang riche en oxygène dans le corps.



