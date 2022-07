AstraZeneca : Le CHMP recommande plusieurs médicaments

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP), une émanation de l'Agence européenne des médicaments, avait recommandé la mise sur le marché de plusieurs de ses produits, dont son nouvel antiasthmatique Tezspire.



Le comité a émis un avis positif pour la commercialisation, aussi bien dans le cadre du traitement de l'asthme que de celui de l'asthme sévère, de cet anticorps monoclonal développé avec Amgen et déjà commercialisé aux Etats-Unis.



Le CHMP a également recommandé d'autoriser Ultomiris dans le traitement des patients atteints de myasthénie généralisée, une faiblesse des muscles respiratoires susceptible de mettre en cause le pronostic vital.



A noter par ailleurs que la FDA américaine a décidé d'accorder une revue prioritaire à l'examen d'Enhertu concernant le traitement du cancer du sein métastatique à faible expression d'HER2.



