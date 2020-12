AstraZeneca : Le Calquence, une réponse à certains lymphomes

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait savoir que des résultats d'un essai de phase II confirment l'efficacité et l'innocuité de Calquence dans le soin du lymphome non-hodgkinien à cellules du manteau.



Les résultats ont montré que les patients atteints d'un lymphome à cellules du manteau récidivant ou réfractaire (LCM) traités par Calquence (acalabrutinib) sont restés sans progression pendant une durée médiane de 22 mois, avec une survie globale médiane pas encore atteinte à trois ans de suivi.



Le LCM est généralement une forme rare et agressive de lymphome non hodgkinien (LNH) qui représente près de 6% de tous les cas de LNH et se trouve principalement chez les hommes au début de la soixantaine.



'Ces résultats ajoutent à la preuve croissante que Calquence peut fournir des réponses durables aux patients pendant plus de trois ans. Calquence est une option de traitement importante sans chimiothérapie pour le lymphome à cellules du manteau récidivant ou réfractaire et est rapidement adopté dans la communauté clinique et des patients', a commenté José Baselga, vice-président exécutif, R&D en oncologie, chez AstraZeneca.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.