AstraZeneca : Lancement d'une nouvelle étude sur le Covid

(CercleFinance.com) - Le titre AstraZeneca poursuit sa forte progression de la veille mardi à la Bourse de Londres après l'annonce du lancement d'une étude clinique sur un traitement novateur du Covid-19.



Peu avant 9h00, l'action du laboratoire avançait de 1,1%, après avoir déjà gagné plus de 2% lundi suite à des nouvelles encourageantes concernant son projet de vaccin contre le coronavirus.



Le titre affiche désormais un gain de plus de 11% depuis le début de l'année pour une capitalisation boursière qui atteint 113 milliards de livres (environ 125 milliards d'euros).



AstraZeneca a annoncé ce matin dans un communiqué avoir lancé une étude clinique de phase 1 sur l'AZD7442, une association de deux anticorps monoclonaux dont le groupe détient la licence depuis le mois de juin.



Cette étude - qui doit inclure 48 participants âgés de 18 à 55 ans au Royaume-Uni - a pour objectif d'évaluer l'innocuité, la tolérance et les effets pharmacocinétiques de cette bithérapie, à la fois dans un cadre préventif chez les personnes exposées au virus et curatif chez les personnes déjà infectées.



Découverts par le centre médical de l'Université Vanderbilt à Nashville (Tennessee), ces deux anticorps monoclonaux (mAbs) ont la capacité de simuler les propriétés des anticorps naturels, explique AstraZeneca dans son communiqué.



A noter que cet essai clinique est financé par le Département américain de la Défense et le Département américain de la Santé et des Services sociaux.



