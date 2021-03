AstraZeneca : La France suspend l'utilisation du vaccin

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sommet franco-espagnol auquel il participe aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin d'AstraZeneca était suspendue en France 'par précaution' jusqu'à demain, mardi 16 mars, après-midi.



Sur BFMTV, le Président de la République rapporte que cette décision a été prise 'sur recommandation du ministre des solidarités et de la santé, en lien avec les autorités sanitaires françaises et en conformité avec la politique européenne'.



En prenant cette décision, la France imite plusieurs de ses partenaires européens, dont l'Allemagne, après que des doutes sont apparus concernant la sécurité du vaccin du laboratoire britannique.



Plusieurs dizaines de cas de formations suspectes de caillots sanguins chez des personnes récemment vaccinées ont en effet été rapportés ces derniers jours, dont un décès au Danemark.



En fin de semaine, l'Agence européenne des médicaments (AME) avait tenté de rassurer quant à l'innocuité du vaccin, indiquant qu'aucun lien entre la vaccination et ses thromboses n'était établi.



L'AME rendra un avis demain après-midi quant aux mesures à prendre. En cas d'avis favorable, la vaccination pourrait alors reprendre, a assuré Emmanuel Macron.





