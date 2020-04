AstraZeneca : La FDA valide un nouveau schéma posologique

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la FDA a approuvé une mise à jour de la notice du Lokelma, afin d'inclure un schéma posologique pour traiter l'hyperkaliémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale terminale sous hémodialyse chronique.



Cette approbation était basée sur les résultats positifs d'un essai de phase IIIb montrant qu'une proportion significativement plus élevée de patients (41,2%) répondaient au critère d'évaluation principal de l'étude.



Aux États-Unis, plus de 500 000 patients vivent avec une insuffisance rénale terminale dépendante de la dialyse, rappelle le groupe.





