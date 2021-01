AstraZeneca : La FDA approuve un nouveau médicament

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration américaine a approuvé une nouvelle utilisation du médicament anticancéreux d'AstraZeneca et Daiichi, Enhertu, chez les patients atteints d'un cancer de l'estomac avancé.



L'agence a approuvé Enhertu pour le traitement des patients adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne HER2-positif localement avancé ou métastatique et qui ont déjà reçu un traitement à base de trastuzumab.



Le cancer de l'estomac est le cinquième cancer le plus répandu dans le monde et la troisième cause de mortalité par cancer, avec un taux de survie à cinq ans de seulement 5 % pour les maladies métastatiques.



Environ un cancer de l'estomac sur cinq est HER2 positif.



Enhertu est approuvé aux États-Unis et au Japon pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein HER2-positif.



