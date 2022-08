AstraZeneca : La FDA approuve les comprimés de Calquence

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi l'homologation par la FDA des comprimés de Calquence dans les mêmes indications que celles existant pour la version sous forme de capsules du médicament.



Le groupe biopharmaceutique explique que cette décision fait suite à la conduite d'essais cliniques ayant montré que les comprimés et les capsules de Calquence affichaient le même profil d'efficacité et de sécurité.



La formulation par comprimé présente simplement l'avantage de pouvoir être prise avec des agents permettant de réduire la quantité d'acide gastrique, précise le laboratoire dans un communiqué.



Calquence est actuellement approuvé aux Etats-Unis dans le cadre de plusieurs indications, dont celles de la leucémie lymphoïde chronique, la plus commune chez les adultes occidentaux.



Le médicament est également autorisé dans le traitement du lymphome à cellules du manteau, un lymphome non hodgkinien agressif associé à un pronostic sombre.



Calquence est un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), qui stimule les voies nécessaires à la prolifération et au transport des cellules immunitaires.



