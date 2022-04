AstraZeneca : La FDA approuve l'Ultomiris aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce aujourd'hui que la Food & Drug Administration des Etats-Unis a approuvé l'Ultomiris (ravulizumab-cwvz) aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints de myasthénie grave généralisée (gMG) qui sont séropositifs aux anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine - soit près de 80% des personnes vivant avec la maladie.



L'approbation de la FDA s'appuie sur les résultats d'un essai de phase III dans lequel Ultomiris était supérieur au placebo.



La gMG est une maladie neuromusculaire rare, débilitante, chronique et auto-immune qui entraîne une perte de la fonction musculaire et une faiblesse grave.



'Avec l'approbation d'Ultomiris, nous sommes ravis que les patients atteints de gMG aient désormais une autre option à considérer dans le cadre de leurs stratégies de traitement personnalisées, pouvant offrir plus de commodité et améliorer la faiblesse musculaire', a réagi Samantha Masterson, directrice générale de la Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA).



