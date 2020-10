AstraZeneca : La FDA accorde une revue prioritaire à Tagrisso

(CercleFinance.com) - Les autorités sanitaires américaines ont accordé le statut de revue prioritaire au Tagrisso d'AstraZeneca pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon à mutation EGFR à un stade précoce, a déclaré le fabricant de médicaments.



Tagrisso a été accepté par la FDA pour sa demande d'autorisation de mise sur le marché (supplemental new drug application - sNDA) et a également obtenu le statut de revue prioritaire pour le traitement des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules à un stade précoce (IB, II et IIIA) avec mutation du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFRm), a déclaré le groupe.



Les patients atteints d'un cancer du poumon à un stade précoce avec mutation du R-EGF sont considérés comme présentant un risque considérable de récidive, même après une intervention chirurgicale et une chimiothérapie.



Les résultats ont montré que le traitement par Tagrisso réduisait le risque de récidive ou de décès de 80% dans un essai de phase III.



