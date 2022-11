AstraZeneca : L'UE autorise Beyfortus dans le VRS

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que la Commission européenne avait approuvé Beyfortus, l'anticorps qu'il développe avec Sanofi, pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez le nouveau-né et le nourrisson.



Beyfortus devient ainsi la première immunisation passive à dose unique contre le VRS à être approuvée en Europe et la première et seule option préventive approuvée pour une large population de nourrissons.



La Commission européenne est le premier régulateur à accorder son approbation au produit.



Le VRS, un virus saisonnier commun et très contagieux, infecte presque tous les enfants avant l'âge de deux ans pendant la première saison de circulation du virus à laquelle ils sont confrontés.



À l'échelle mondiale, environ 33 millions de cas d'infections aiguës des voies respiratoires inférieures ont été recensées en 2019, entraînant plus de trois millions d'hospitalisations, et 26.300 décès à l'hôpital.



Les dépenses médicales directes liées aux infections causées par le VRS - incluant les hospitalisations, les consultations externes et les soins de suite - ont été estimées à 4,8 milliards d'euros en 2017.



