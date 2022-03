AstraZeneca : L'EMA approuve la mise sur le marché d'Evusheld

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) fait savoir que son Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé d'autoriser la mise sur le marché d'Evusheld, un traitement combinant deux anticorps monoclonaux, pour la prévention du COVID-19 dès 12 ans et 40 kilos.



Les deux anticorps du traitement sont conçus pour se fixer sur la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2, empêchant ainsi le virus de pénétrer dans les cellules puis de s'y multiplier.



Pour parvenir à sa conclusion, le CHMP a évalué les données d'une étude portant sur plus de 5 000 personnes.



Les données ont montré que les deux injections (150 mg de tixagevimab et 150 mg de cilgavimab), réduisaient le risque d'infection au COVID-19 de 77 %, avec une durée de protection d'au moins six mois.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.