AstraZeneca : L'EMA accepte un dossier dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - Daiichi Sankyo a annoncé mercredi que l'Agence européenne du médicament (EMA) avait accepté de se pencher sur sa demande d'examen concernant le trastuzumab deruxtecan dans le traitement d'une forme spécifique du cancer du sein.



Le laboratoire japonais précise que sa demande d'autorisation de mise sur le marché concerne l'administration du trastuzumab deruxtecan, plus connu sous son nom commercial Enhertu, dans le traitement du cancer du sein à HER2 faible métastatique, non résecable ayant déjà été traité.



Cette validation signifie que le dossier va désormais passer entre les mains du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'agence, qui émettra un avis positif ou négatif en vue de sa commercialisation.



Trastuzumab deruxtecan est un anticorps développé et commercialisé conjointement par Daiichi Sankyo et AstraZeneca.



A noter par ailleurs que la société belge Biocartis a annoncé ce matin avoir conclu un accord avec AstraZeneca en vue de l'approbation aux Etats-Unis d'un nouvel outil de diagnostic rapide associé à Tagrisso, le traitement du cancer bronchique de nouvelles génération du géant biopharmaceutique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.