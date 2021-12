AstraZeneca : L'antiasthmatique Tezspire approuvé aux USA

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que la commercialisation de Tezspire, le nouveau traitement contre l'asthme qu'il a développé avec l'américain Amgen, avait été autorisée aux Etats-Unis.



Le laboratoire pharmaceutique précise que le feu vert de la FDA concerne l'utilisation du médicament en traitement d'appoint de l'asthme sévère chez les adultes et les enfants âgés de plus de 12 ans.



Après des essais cliniques de phase III au cours desquels Tezspire avait démontré son efficacité en complément des traitements existants, le médicament avait obtenu un statut de 'revue prioritaire' auprès de la FDA.



Tezspire appartient à une nouvelle catégorie d'antiasthmatique qui agit sur le processus inflammatoire en visant la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP), une cytokine qui joue un rôle clé dans les réactions allergiques.



