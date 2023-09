AstraZeneca : L'anti-leucémique Calquence approuvé en Chine

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que l'agence chinoise des médicaments avait approuvé Calquence, son inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton (BTK), dans le traitement de la leucémie lymphocytaire chronique.



Le laboratoire pharmaceutique souligne que le feu vert des autorités chinoises se basent sur des études de phase III et de phase I/II ayant montré un taux de réponse global de plus de 83% chez les patients chinois.



Déjà administré chez 50.000 patients dans le monde, Calquence est approuvé aux Etats-Unis et en Europe dans le cadre du traitement de la leucémie lymphocytaire chronique, le type de leucémie le plus courant.



En Chine, la leucémie lymphocytaire chronique représente 6,4% des cas de lymphome non non-Hodgkinien.



AstraZeneca précise que l'approbation de la Chine porte aussi sur le traitement du petit lymphome lymphocytaire, un trouble moins fréquent.



Calquence se lie de manière covalente à la BTK, inhibant ainsi son activité avec un minimum d'interférence avec les autres cellules immunitaires.



