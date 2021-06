AstraZeneca : L'anti-cancéreux Orpathys approuvé en Chine

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi que l'agence chinoise des médicaments avait approuvé son antitumoral développé dans le cadre d'un partenariat avec la biotech hong-kongaise Hutchmed dans le traitement du cancer du poumon.



Le laboratoire anglo-suédois précise que plus d'un tiers des patients atteints d'un cancer du poumon se trouvent de Chine, où 2% à 3% des personnes ayant un cancer du poumon 'non à petites cellules' expriment une mutation dite 'MET exon 14', une particularité que leur médicament, Orpathys, vise tout spécifiquement.



AstraZeneca et Hutchmed précisent qu'ils travaillent sur d'autres projets autour d'Orpathys, notamment en association avec Tagrisso, l'immunothérapie d'AstraZeneca, dans des domaines allant du cancer du poumon aux cancers gastriques.



