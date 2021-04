AstraZeneca : L'administration chinoise approuve le Tagrisso

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce aujourd'hui que son Tagrisso (osimertinib) a été approuvé en Chine en tant que traitement adjuvant des patients atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (EGFRm) dont les tumeurs présentent des délétions de l'exon 19 ou des mutations de l'exon 21 (L858R).



L'approbation de l'administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) s'appuie sur les résultats positifs d'un essai de phase III.



'Cette approbation renforce l'importance des tests EGFR à tous les stades du cancer du poumon, avant les décisions de traitement, afin de garantir au plus grand nombre de patients possible de bénéficier de thérapies ciblées comme Tagrisso et de vivre plus longtemps sans cancer', a commenté Dave Fredrickson, vice-président exécutif de l'unité commerciale d'oncologie.



