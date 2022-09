AstraZeneca : L'action dopée par les résultats d'une étude

(CercleFinance.com) - L'action AstraZeneca est dopée vendredi en Bourse de Londres par l'annonce des résultats positifs d'un essai clinique consacré à son traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, une maladie acquise rare.



Le titre progressait de 1,9% après cette annonce, signant la deuxième plus forte hausse d'un indice FTSE en repli de 0,4%.



Une étude de phase III sur le Danicopan a atteint son critère d'évaluation principal en tant que traitement d'appoint à un inhibiteur de la C5 (Eculizumab ou Ravulizumab) chez des patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne et présentant une hémolyse extra-vasculaire cliniquement évidente.



Cette affection se caractérise par des poussées soudaines, souvent nocturnes, de destruction des globules rouges susceptibles d'entraîner une anémie.



Il s'agit d'un succès pour Alexion, la nouvelle filiale d'AstraZeneca spécialisée dans les maladies rares, qui dit prévoir de déposer une demande de mise sur le marché pour ce nouveau médicament au cours des mois qui viennent.



AstraZeneca a également annoncé vendredi avoir reçu une recommandation positive du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) en vue de la commercialisation en Europe d'Evusheld dans la prévention et le traitement des formes graves du Covid-19 chez les personnes les plus vulnérables.



Le CHMP a également recommandé l'approbation de Beyfortus, le traitement que le groupe développe avec Sanofi pour la prévention des infections par le virus respiratoire syncitial (VRS) chez le nourrisson.



