AstraZeneca : L'acquisition de TeneoTwo est bouclée

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi avoir bouclé l'acquisition de TeneoTwo, une société biotechnologique américaine à l'origine d'une thérapie cellulaire CAR-T conçue pour traiter certains lymphomes.



Le groupe biopharmaceutique explique avoir fait l'acquisition de l'intégralité des actions de TeneoTwo pour un montant de 100 millions de dollars.



La transaction doit cependant s'accompagner du versement de paiements d'étape supplémentaires, qui pourraient atteindre 805 millions de dollars, et de paiements connexes de 360 millions de dollars, soit un prix total représentant plus de 1,26 milliard de dollars.



Dans son communiqué, AstraZeneca rappelle que TeneoTwo a déjà lancé une étude clinique de phase I sur son agent CD19/CD3 dans le traitement du lymphome non-hodgkinien à grandes cellules B récidivant et réfractaire.



Le laboratoire prévoit de son côté de développer le médicament dans le cadre du traitement plus global des hématopathies malignes dites à cellules B.



L'opération ne porte ni sur les effectifs, ni sur les locaux de l'entreprise, précise-t-il.



