AstraZeneca : Investit 400 M$ pour le reboisement

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce ce matin un investissement de 400 millions de dollars dans son programme mondial AZ Forest, et s'engage à planter 200 millions d'arbres d'ici 2030 et à assurer leur survie à long terme.



Ce programme porte sur de nouveaux projets de reboisement au Brésil, en Inde, au Vietnam, au Ghana et au Rwanda en plus des projets existants notamment en Australie et en Indonésie.



Selon le laboratoire anglo-suédois, ces projets contribueront à l'action climatique de l'entreprise, restaureront la nature, favoriseront la biodiversité et renforceront la résilience écologique et communautaire, couvrant plus de 100 000 hectares dans le monde.



La société assure être sur la bonne voie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES ) de ses opérations et de sa flotte de 98% d'ici 2026' (par rapport à 2015) et de réduire de moitié l'empreinte de sa chaîne de valeur d'ici 2030.



