AstraZeneca : Hausse de 33% du BPA ajusté 2022

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce un chiffre d'affaires de 44,35 milliards de dollars au titre de l'exercice 2022, un chiffre en hausse de 25% à changes constants par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, le BPA ajusté progresse de 33% pour s'établir à 6,66$.



'2022 a été une année de solides performances continues de l'entreprise et d'exécution de notre stratégie de croissance à long terme. Nous avons fait d'excellents progrès dans notre pipeline avec un record de 34 approbations sur les principaux marchés et nous lançons de nouveaux essais de stade avancé pour des médicaments à fort potentiel tels que le camizestrant, le datopotamab deruxtecan et le volrustomig', souligne Pascal Soriot, le DG d'AstraZeneca.



Pour l'exercice 2023, le laboratoire anticipe une croissance de son chiffre d'affaires inférieure à 5%, et une croissance de son BPA ajusté entre 8 et 12% environ.



Selon son dirigeant, AstraZeneca est 'sur la bonne voie pour fournir au moins quinze nouveaux médicaments avant la fin de la décennie'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.