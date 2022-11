AstraZeneca : Feu vert en Chine pour un traitement d'Alexion

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui la disponibilité du premier traitement contre les maladies rares d'Alexion, sa filiale consacrée aux maladies rares d'AstraZeneca, en Chine.



Le laboratoire annonce ainsi la disponibilité de Soliris (éculizumab) pour le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) et du syndrome hémolytique et urémique atypique (SHUa) chez les adultes et les enfants en Chine.



Outre la disponibilité de Soliris, AstraZeneca a annoncé que l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) avait accepté sa demande supplémentaire pour Soliris pour le traitement des adultes atteints de myasthénie grave généralisée réfractaire (gMG).



La NMPA a également accordé à AstraZeneca l'autorisation de démarrer des essais cliniques en Chine pour le traitement de la néphrite lupique (LN), de la néphropathie à immunoglobuline A (IgAN) et de l'amylose à chaîne légère (AL).



