AstraZeneca : Feu vert de la FDA au Farxiga

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé son médicament Farxiga dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique.



Le feu vert de l'autorité sanitaire concerne à la fois les patients atteints et non-atteints de diabète de type 2, précise le laboratoire dans un communiqué.



Dans son communiqué, le groupe biopharmaceutique considère que l'autorisation de la FDA constitue 'l'avancée la plus significative' dans le traitement de la maladie 'depuis plus de 20 ans'.



L'insuffisance rénale chronique - qui correspond à une altération de la fonction rénale, est souvent associée à un risque accru de crise cardiaque ou d'AVC - quand elle ne demande pas un recours à la dialyse ou à une transplantation.



AstraZeneca estime que 37 millions de personnes sont actuellement touchées par la maladie aux Etats-Unis.



Lors d'essais cliniques de phase III, la prise de Farxiga avait permis un ralentissement de 39% de l'aggravation de la fonction rénale chez les patients traités par rapport au placebo.



L'action AstraZeneca progressait de plus de 4% lundi en début de séance à la Bourse de Londres.



