AstraZeneca : Feu vert britannique au vaccin de la Covid-19

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son vaccin contre la Covid-19 a été homologué au Royaume Uni pour une fourniture en urgence, les premières doses devant être livrées ce jour pour un démarrage des vaccinations au début de l'année 2021.



Cette autorisation par l'UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), destinée à l'immunisation des individus de 18 ans ou plus, recommande deux doses administrées avec un intervalle allant de quatre à 12 semaines.



AstraZeneca travaille avec ses partenaires mondiaux pour continuer de se doter de capacités de production allant jusqu'à trois milliards de doses de vaccins dans le monde en 2021 sur une base continue, sous réserve des approbations réglementaires.



