AstraZeneca : Feu vert aux USA dans le cancer du foie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé lundi que la FDA américaine avait approuvé la combinaison de ses médicaments Imjudo et Imfinzi dans le traitement du carcinome hépatocellulaire inopérable, le cancer du foie le plus fréquent.



Ce schéma thérapeutique prévoit l'administration d'une dose unique de 300mg d'Imjudo, un anticorps anti-CTLA-4, en plus de 1500mg de l'immunothérapie Imfinzi, suivie d'un traitement par Imfinzi toutes les quatre semaines.



AstraZeneca souligne que le feu vert de l'autorité sanitaire américaine fait suite à des résultats de phase III favorables, ayant montré une réduction de 22% du risque de décès par rapport à l'anticancéreux sorafenib.



Avec 36.000 nouveaux diagnostics par an, le cancer du foie est aujourd'hui l'un des types de cancer les plus mortels aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.