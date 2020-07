AstraZeneca : Farxiga a atteint tous ses critères d'évaluation

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a déclaré que son médicament contre le diabète Farxiga avait atteint tous ses critères d'évaluation primaires et secondaires dans un essai de phase 3 avec des patients atteints d'insuffisance rénale chronique.



L'étude a montré que Farxiga réduisait considérablement l'aggravation de la fonction rénale ou le risque de décès chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique avec et sans diabète de type 2, a déclaré le fabricant dans un communiqué.



L'essai a également atteint tous ses critères d'évaluation secondaires chez les patients avec et sans diabète de type 2, faisant de Farxiga le premier médicament à réduire significativement le risque de décès quelle qu'en soit la cause dans cette population.



La maladie rénale chronique touche près de 700 millions de personnes dans le monde, dont beaucoup n'ont toujours pas été diagnostiquées.



