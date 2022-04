AstraZeneca : 'examen prioritaire' pour Enhertu aux USA

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Daiichi Sankyo annoncent que le Food & Drug Administration des Etats-Unis a reçu la demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) concernant Enhertu (trastuzumab deruxtecan) pour le traitement de patients adultes aux États-Unis atteints de certains cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC).



La FDA a également accordé le statut d'examen prioritaire à cette demande, l'Enhertu ayant déjà été qualifié de 'breakthrough therapy' dans ce type de cancer en mai 2020.



Pour rappel, Enhertu est un conjugué anticorps-médicament (ADC) développé conjointement par AstraZeneca et Daiichi Sankyo.



' S'il est approuvé, Enhertu a le potentiel de devenir un nouveau traitement standard offrant une option indispensable pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique avec mutation HER2 qui n'ont actuellement aucune option de traitement ciblée', a expliqué en substance Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.



AstraZeneca ajoute que Enhertu fait aussi l'objet d'une évaluation plus approfondie dans le cadre d'un programme de développement clinique complet évaluant son efficacité notamment dans les cancers du sein, de l'estomac, du poumon et colorectal.



