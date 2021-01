AstraZeneca : Examen prioritaire de la FDA pour le Farxiga

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que son Farxiga (dapagliflozine) a obtenu un examen prioritaire aux États-Unis dans le cadre du traitement de l'insuffisance rénale chronique (IRC) nouvelle ou aggravée chez les adultes avec et sans diabète de type 2 (DT2).



'Le Farxiga a le potentiel d'être un médicament véritablement transformationnel pour un large éventail de maladies, y compris le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection réduite et, si elle est approuvée, la maladie rénale chronique', estime Mene Pangalos, vice-président exécutif, R&D BioPharmaceuticals,



La Food and Drug Administration (FDA) accorde généralement un examen prioritaire aux médicaments qui offrent des avancées significatives par rapport aux autres options disponibles. La FDA devrait rendre sa décision au cours du 2e trimestre 2021, indique AstraZeneca.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.