AstraZeneca : Examen prioritaire dans le cancer du sein

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accepté d'examiner sa demande de nouveau médicament (NDA) portant sur l'association de capivasertib et de Faslodex (fulvestrant) dans le cadre d'un examen prioritaire aux États-Unis.



Ce traitement est destiné au soin des patientes adultes atteintes de certains cancers localement avancés ou métastatiques, après récidive ou progression pendant ou après un régime à base d'hormones.



'Cette décision d'examen prioritaire souligne le potentiel du capivasertib pour étendre l'efficacité des approches de traitement endocrinien pour les patientes atteintes d'un cancer du sein HR-positif qui présentent une progression tumorale ou une résistance à ces thérapies largement utilisées.

Nous sommes impatients de travailler avec la FDA pour proposer cet inhibiteur potentiel de l'AKT, le premier de sa catégorie, aux patients le plus rapidement possible', a commenté Susan Galbraith, vice-présidente exécutive en charge de la R&D en oncologie chez AstraZeneca.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.