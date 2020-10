AstraZeneca : Examen accéléré du vaccin du Covid par l'EMA?

(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) pourrait annoncer dès cette semaine sa ' rolling review ' sur le vaccin pour le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford indique ce matin Bloomberg. Cette procédure permet d'obtenir une autorisation de mise sur le marché plus rapidement.



Les régulateurs européens sont donc sur le point d'entamer un examen accéléré du vaccin sur le Covid-19 ce qui laisse présager que le vaccin pourrait être le premier à être approuvé sur l'Europe précise l'agence de presse.



Ces évaluations sont utilisées dans les situations d'urgence pour permettre aux régulateurs de voir les données des essais tandis que le développement est en cours pour accélérer l'approbation des médicaments et des vaccins qui sont nécessaires de toute urgence rappelle Bloomberg.



Rappelons également que les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus d'AstraZeneca avec l'université d'Oxford ont repris au Royaume-Uni le 14 septembre après que l'autorité de réglementation sanitaire des médicaments (Medicines Health Regulatory Authority - MHRA) ait confirmé qu'il était sûr.



Le comité britannique a terminé ses investigations et a recommandé à la MHRA de reprendre les essais au Royaume-Uni en toute sécurité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.