AstraZeneca : Evusheld semble efficace contre Omicron

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que des données l'University College d'Oxford (Royaume-Uni), et de la Washington University School of Medicine, à St. Louis (États-Unis) montrent que l'Evusheld (tixagevimab co-emballé avec du cilgavimab), une combinaison d'anticorps à longue durée d'action pour la prévention du Covid, conservait son activité de neutralisation contre la variante Omicron.



Les anticorps ont été mesurés au mêmes niveaux que les titres trouvés chez les personnes ayant été infectées par la maladie et ayant récupéré naturellement.



'Des données cohérentes provenant de trois études indépendantes permettent désormais de croire qu'Evusheld conserve une activité neutralisante contre la variante Omicron', a commenté en substance Mene Pangalos, vice-président exécutif en charge de la R&D BioPharmaceuticals chez AstraZeneca.



En combinant deux anticorps particulièrement puissants aux activités complémentaires, Evusheld a été conçu pour échapper aux potentielles résistances des nouveaux variants du virus.



Pour rappel, Evusheld a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) aux États-Unis en décembre 2021 pour la prévention du Covid chez les personnes fragiles.



