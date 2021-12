AstraZeneca : Evusheld efficace contre le variant Omicron

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé jeudi que des données précliniques montraient qu'Evusheld, son traitement préventif contre la Covid-19, conservait une action neutralisante contre le variant Omicron.



Dans cette étude, la concentration inhibitrice 'IC50' - qui mesure le potentiel de neutralisation des anticorps - s'est établie à 171 ng/ml et 277 ng/ml au cours de deux tests différents, des niveaux caractéristiques de patients ayant déjà contracté la Covid-19.



AstraZeneca précise que cette étude indépendante a été réalisée par des chercheurs indépendants issus de la Food and Drug Administration (FDA) et du Center for Biologics Evaluation and Research, avec le soutien du gouvernement américain.



Evusheld, qui a été approuvé aux Etats-Unis la semaine dernière, est une association de deux anticorps dérivés de lymphocytes B prélevés chez des patients convalescents à la suite d'une infection par le coronavirus, qui permet d'offrir une protection contre la Covid-19.



