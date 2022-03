AstraZeneca : Evusheld approuvé dans la prévention du Covid

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que l'Evusheld (tixagevimab et cilgavimab) a été validé par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) du Royaume-Uni comme traitement de prophylaxie pré-exposition du COVID-19.



Ce médicament - une combinaison de deux anticorps monoclonaux administrés sous forme d'injections intramusculaires (IM) séquentielles séparées - est destiné aux adultes qui ne sont pas actuellement infectés par le virus (mais qui peuvent y avoir été exposés) ainsi qu'aux personnes chez qui la vaccination n'est pas recommandée.



' Evusheld comble une lacune en offrant une protection aux personnes pour lesquelles la vaccination peut ne pas être efficace ', explique en substance Tom Keith Roach, président d'AstraZeneca UK.



Par ailleurs, les données primaires d'un essai en cours de phase III (qui a atteint son critère d'évaluation principal) montrent que la protection générée par Evusheld contre le virus se poursuit pendant au moins six mois.





