Astrazeneca : Envisagerait une cotation de BU Vaccins

(CercleFinance.com) - Astrazeneca souhaiterait une cotation de son unité de vaccins qui a été créée en novembre dernier indique Bloomberg.



La direction de Astrazeneca a annoncé en novembre la création d'une nouvelle division spécialisée sur les vaccins et les thérapies immunitaires. Cette division est également en charge d'un vaccin contre la grippe et un médicament contre le RSV (virus respiratoire syncytial).



' A ce stade, le groupe n'a pas confirmé ce projet ' précise Invest Securities.



