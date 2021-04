AstraZeneca : Enhertu validé au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire japonais Daiichi Sankyo ont annoncé mardi que l'organisme britannique chargé des recommandations sur la prévention et le traitement des maladies (NICE) avait validé l'utilisation de leur immunothérapie en commun Enhertu pour ce qui concerne le traitement du cancer du sein.



L'avis favorable émis par le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) concerne le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein dit 'HER 2' positif métastasé ou non résécable, ayant reçu au préalable au moins deux traitements anti-HER2.



Au Royaume-Uni, ce sont quelque 54.000 cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués chaque année, dont un sur cinq est lié à une positivité du gène 'HER2'.



La maladie est à l'origine de 12.000 décès chaque année dans le pays.



