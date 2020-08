AstraZeneca : Émission obligataire en dollars en 3 tranches

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'il allait procéder à une opération de refinancement de sa dette via une émission obligataire en dollars comportant trois tranches.



Le groupe biopharmaceutique va émettre pour trois milliards de dollars de nouvelles obligations, un montant devant servir à financer les besoins généraux de l'entreprise, mais surtout à refinancer la dette existante.



Les maturités des trois tranches s'échelonnent de six à 25 ans, faisant apparaître des échéances allant de 2026 à 2050, pour des coupons compris entre 0,7% et 2.125%.



