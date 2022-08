AstraZeneca : Échec d'une étude sur monalizumab

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que la combinaison de son monalizumab et cetuximab n'a pas atteint le seuil prédéfini d'efficacité dans l'analyse intermédiaire de futilité prévue au protocole de l'étude clinique de phase 3 INTERLINK‑1 menée par AstraZeneca.



Avec la recommandation d'un Comité indépendant de contrôle des données, AstraZeneca a informé Innate que l'étude sera interrompue. Il n'y a pas résultats additionnels concernant la tolérance. Le groupe britannique prévoit de présenter les données ultérieurement.



L'étude évaluait cette combinaison contre cetuximab seul, chez des patients présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute ou métastatique prétraités par une chimiothérapie à base de sels de platine ainsi qu'une immunothérapie anti-PD-(L)1.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.