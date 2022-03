AstraZeneca : Échec d'un essai de phase III CALLA pour Imfinzi

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'essai de phase III CALLA pour Imfinzi (durvalumab) administré en même temps que la chimioradiothérapie (CRT) n'a pas atteint de signification statistique pour le critère d'évaluation principal de l'amélioration de la survie sans progression (SSP) par rapport à la CRT seule dans le traitement des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus localement avancé.



Bradley Monk, professeur au Collège de médecine de l'Université de l'Arizona et investigateur principal de l'essai de phase III CALLA, a déclaré: ' Bien que les résultats d'aujourd'hui ne soient pas statistiquement significatifs, ils soulignent la nécessité d'une évaluation plus approfondie des nouvelles options thérapeutiques et éclaireront les stratégies futures pour améliorer le traitement des patients atteints d'un cancer du col de l'utérus localement avancé. '



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D en oncologie, AstraZeneca, a déclaré : ' CALLA a testé une nouvelle approche d'immunothérapie dans le cancer du col de l'utérus localement avancé, une maladie dévastatrice et complexe où de nombreux patients progressent après les traitements disponibles. Bien que les résultats n'aient pas été ceux que nous espérions, les résultats de l'essai feront progresser notre compréhension et notre application de l'immunothérapie dans notre vaste programme de développement clinique, explorant les avantages d'Imfinzi dans de nombreux types de tumeurs. '



