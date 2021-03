AstraZeneca : Doutes autour du vaccin Covid au Danemark

(CercleFinance.com) - L'Autorité danoise de la santé et des médicaments a annoncé aujourd'hui la suspension de la campagne de vaccination contre la Covid-19 avec le vaccin d'AstraZeneca, 'jusqu'à nouvel ordre '.



Cette décision intervient après plusieurs alertes concernant ' des cas graves de caillots sanguins chez des personnes ayant été vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca '.



Un rapport fait état d'un mort au Danemark et l'Agence européenne des médicaments a lancé une enquête sur le vaccin, annonce l'Autorité danoise de la santé et des médicaments.



Alors que le Danemark procède actuellement à la plus grande campagne de vaccination de son histoire, Søren Brostrøm, directeur du Conseil national de la santé a souligné que ' mettre l'un des vaccins en pause n'est pas une décision facile'.



'Il est important de souligner que nous n'avons pas renoncé au vaccin AstraZeneca, mais que nous le mettons en attente. Il existe de bonnes preuves que le vaccin est à la fois sûr et efficace. Mais nous et l'Agence danoise des médicaments devons réagir aux rapports faisant état d'éventuels effets secondaires graves, à la fois du Danemark et d'autres pays européens. Cela montre que le système de surveillance fonctionne', a-t-il ajouté.



Le Conseil national de la santé attend maintenant que les autorités pharmaceutiques de l'UE étudient le lien possible entre le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca et les cas graves de caillots sanguins qui ont été signalés.





