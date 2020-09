AstraZeneca : Données positives pour Breztri Aerosphere

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce une analyse post-hoc de l'essai de phase III ETHOS concernant son Breztri Aerosphere, à l'occasion du congrès international 2020 de l'European Respiratory Society (ERS) qui se tient de façon virtuelle du 7 au 9 septembre.



Le produit a montré un bénéfice consistant de réduction du taux d'exacerbations de la maladie pulmonaire obstructive chronique modérées ou sévères pour toutes saisons, comparé à Bevespi Aerosphere, chez les patients avec une forme modérée à très sévère de cette maladie.



'Ces donnée supplémentaires viennent renforcer le profil clinique robuste de Breztri Aerosphere, qui a été approuvé aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, et est sous revue réglementaire dans l'UE', estime le laboratoire pharmaceutique britannique.



