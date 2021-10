AstraZeneca : Données positives dans certains cancers du foie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'un essai de phase III a montré qu'une dose d'amorçage élevée de tremelimumab ajoutée à Imfinzi (durvalumab) a démontré un bénéfice de survie globale (OS) statistiquement et cliniquement significatif par rapport au sorafenib, en tant que traitement de 1ère intention des patients atteints de certains cancers du foie, les carcinomes hépatocellulaires (CHC) non résécables.



Appelé STRIDE, ce schéma thérapeutique associant tremelimumab et Imfinzi a démontré un profil d'innocuité favorable et pas augmenté la toxicité hépatique.



Par ailleurs, le traitement avec Imfinzi seul a démontré une SG non inférieure au sorafénib avec une tendance numérique en faveur d'Imfinzi et un profil de tolérabilité amélioré par rapport au sorafénib.



STRIDE permet de ' renforcer le système immunitaire du patient contre son cancer du foie, dans le but de maximiser la survie à long terme avec un minimum d'effets secondaires. C'est une nouvelle très excitante pour nos patients ', a réagi Ghassan Abou-Alfa, médecin traitant au Memorial Sloan Kettering Cancer Center et chercheur principal de l'essai de phase III.





