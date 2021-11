AstraZeneca : Données positives autour d'un traitement Covid

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le suivi à six mois d'un essai portant sur l'AZD7442 - son traitement préventif du Covid associant deux anticorps à longue durée d'action - avait montré une réduction de 83% du risque de décès ou de développer une forme symptomatique ou grave de la maladie.



Que ce soit en tant que traitement préventif ou en tant que traitement ambulatoire, les deux essais (Provent et Tackle) ont démontré l'efficacité de l'AZD7442 en injection intramusculaire grâce à sa combinaison d'anticorps à longue durée d'action.



' Ces résultats convaincants me donnent bon espoir que cette combinaison d'anticorps puisse fournir à mes patients vulnérables la protection durable dont ils ont besoin pour pouvoir enfin reprendre leur vie quotidienne', a réagi Hugh Montgomery, professeur de médecine de soins intensifs à l'University College London.



Aussi 'il est important de noter qu'une protection de six mois a été observée malgré l'essor du variant Delta ', souligne le scientifique.



